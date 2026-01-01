Временна организация на движението се въвежда в центъра на София на 4 ноември 2026 г. заради тържествената смяна на почетния гвардейски караул пред сградата на Президентството.

От 11:00 часа ще бъде разрешен престоят и паркирането на автобусите, превозващи участниците, на бул. „Цар Освободител“ в участъка между Археологическия музей и Българската народна банка.

Между 11:30 и 12:30 часа ще бъде забранено влизането на автомобили по ул. „Леге“ в отсечката между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“.