Научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) ще отплава днес за своята пета експедиция към Антарктида, съобщиха от Висшето военноморско училище във Варна. Тържественият военен ритуал по изпращането му ще се проведе от 12 часа на Морската гара.

Корабът ще поеме курс към Антарктида, за да участва в осигуряването на поредната българска полярна експедиция и научноизследователската дейност на българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън.

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От Морската академия подчертават, че мисията на НИК 421 е от съществено значение за развитието на българското полярно присъствие, провеждането на научни изследвания и утвърждаването на страната ни като активен участник в международното антарктическо сътрудничество.

Очаква се по традиция на тържествения ритуал по изпращането на кораба да присъстват представители на държавните и местните институции, на Военноморските сили, на академичната и научната общност.