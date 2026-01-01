Цистерна е забелязана в морето край Ахтопол, на около два километра навътре от брега. Обектът е засечен от служители на "Гранична полиция". За случая съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната администрация в Бургас.

По първоначална информация цистерната е празна и вероятно е от същия кораб, от който е изпаднал контейнерът, изхвърлен по-рано на скалите в района между къмпингите Арапя и Оазис.

Към момента не могат да бъдат предприети действия по изваждането на цистерната заради силното вълнение и бурното море, казаха от Областната администрация.

Областният управител Дико Диков е посетил района край Ахтопол, за да се запознае на място със ситуацията. По-рано днес той беше и около мястото на контейнера, изплувал до скалите на Арапя.