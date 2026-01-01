Принц Уилям отправи тревожно предупреждение за бъдещето на Великобритания, заявявайки, че климатичните промени създават все по-голям риск от опустошителни горски пожари. По време на посещение в Южен Уелс той призова страната да подобри подготовката си за подобни бедствия, включително чрез осигуряване на повече специализирана противопожарна техника.

Принцът на Уелс похвали усилията на пожарникарите, военнослужещите и доброволците, които се включиха в овладяването на огнената стихия и предотвратиха по-сериозни щети.

„Трябва да започнем да приемаме горските пожари толкова сериозно, колкото ги приема континентална Европа“, заяви Уилям. Той постави акцент и върху необходимостта от повече специализирана противопожарна техника, включително самолети и хеликоптери.

14 пожара едновременно поставиха пожарните служби на изпитание

През август Пожарната и спасителна служба на Южен Уелс обяви извънредна ситуация, след като се наложи да се справя с 14 горски пожара едновременно.

В операцията се включиха още 22 пожарни служби от Обединеното кралство, както и военнослужещи, които изградиха противопожарни просеки и помогнаха за доставянето на 2,1 милиона литра вода за потушаването на пламъците.

Сред мобилизираните бяха и 200 военнослужещи от логистичния полк на кралските гурки.

Алед Баунд, ръководител на пожарникарски екип в Маестег, определи изминалия сезон като най-тежкия в професионалната си кариера.

„Беше психически и физически изтощително. Никога досега не ми се е налагало да нося толкова много вода в планината, за да гася пожар, а на следващия ден да се връщам отново, защото огънят се е разпалил“, разказа той.

Според него климатичните промени може да са сигнал за това, което предстои през следващите години.

Статистиката също показва тревожна тенденция. По данни на Националния съвет на началниците на пожарните служби в Англия и Уелс са регистрирани рекордните 1350 значителни горски пожара. Това са с над 300 повече спрямо 2025 г. и с повече от 1000 спрямо 2024 г.

Принц Уилям призна, че мащабът на пожарите през 2026 г. за първи път го е накарал сериозно да се тревожи за ситуацията в страната.

„Може би ще трябва да се върнем отново през следващия сезон. Това е доста ужасяваща перспектива, ако не сме достатъчно подготвени“, заяви той.

Великобритания търси решение за недостига на противопожарна техника

По време на срещата принцът постави въпроса за ограничените възможности за въздушно гасене на пожари.

Уилям има личен опит с подобни операции. Между 2010 и 2013 г. той служи като пилот на спасителни хеликоптери Sea King във военновъздушната база Вали на остров Ангълси.

Той си припомни и операциите по гасене на пожари на Фолкландските острови, като отбеляза, че след извеждането от експлоатация на хеликоптерите Sea King страната е загубила част от възможностите си за реакция.

„Мисля, че това е въпрос, който занимава много хора в момента – как можем да възстановим тези способности?“, коментира принцът.

Междувременно британското правителство обяви планове за оборудване на хеликоптери Chinook и транспортни самолети A400M на Кралските военновъздушни сили със средства за борба с горски пожари.

Уелското правителство също организира специална среща на върха, на която бяха обсъдени мерки за подобряване на готовността при подобни бедствия.

Доброволците спасиха местната общност

Освен пожарникарите и военните важна роля за овладяването на кризата изиграха и местните жители.

В Трехерберт читалището беше превърнато в координационен център, където доброволци осигуряваха храна, подслон и подкрепа на хората, участващи в спасителните действия.

Сградата останала отворена денонощно от събота вечерта до следващия четвъртък. Местни фирми дарявали храна, а само през първите 20 минути пристигнали 40 пици.

Кат Едуардс, ръководител на благотворителната организация Valleys Kids, разказа, че пожарът се приближил опасно близо до читалището.

„Когато погледнеш нагоре, планината свети – беше като лава. Наистина мислех, че ще загубим центъра. Но още по-страшното беше, че хората можеха да загубят домовете си“, сподели тя.

Принц Уилям похвали солидарността на местните жители и подчерта, че подобна реакция може да бъде пример за други общности.

„Изправени пред нещо наистина ужасяващо, хората от долините направиха това, което умеят най-добре – обединихме се, за да променим ситуацията“, заяви Едуардс.

Тя предупреди, че последиците от климатичните промени вече се усещат осезаемо в Южен Уелс. Местните жители са изправени не само пред горски пожари, но и пред наводнения и проблеми със свлачища в райони с въглищни насипища.

Според нея случилото се показва колко важно е институциите, доброволческите организации и местните общности да работят заедно.

„Изглежда, че това е нещо, с което ще трябва да се научим да живеем всяко лято – като държава и като свят“, обобщи принц Уилям.