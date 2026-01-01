През последното денонощие най-голямо количество дъжд в област Хасково е паднало в Любимец - 40,6 литра на квадратен метър, съобщиха зот хидрометереологичната обсерватория в Хасково след получаването на данните от дъждомерните станции в региона.

Валежите в Смолян за последното денонощие са 34 л/кв. м

За осем от 11-е общини на областта Националния институт по метереология и хидрология издаде за деня червен код за опасни метереологични явления - интензивни дъждове.

В хасковското село Елена и в село Минерални бани количествата дъжд са били 30,6 и 30,7 литра на квадрат, а в областния център Хасково - 27,7 литра на квадрат. Най-слаб е бил валежът в Симеоновград - 13,3 литра на квадрат.