Падналите валежи в Смолян за последното денонощие са 34 литра на квадратен метър.

Това съобщиха от Метеорологичната служба на Рожен. Според данните на метеоролозите дъждовете са били интензивни, но не и екстремни.

След наводненията в Шабла започва отводняване, над 120 л/кв. м паднаха край Царево (ВИДЕО)

Най-голямо количество на валежите е измерено в Златоград - 46 литра за квадратен метър. В село Мугла е падна дъжд с интензивност 40 литра за квадратен метър.

След обилните валежи камъни паднаха по няколко пътни участъка в областта, но всички трасета вече са разчистени. Това съобщиха от Областното пътно управление (ОПУ).

Днес в района на паркинг „Студенец“ в Пампорово движението ще се осъществява в една лента заради подмяна на камерата за видеонаблюдение, уточниха от ОПУ.