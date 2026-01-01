Прокуратурата настоява за по-тежки наказания на мъж и жена, осъдени за особена жестокост към животни и създаване и разпространение на порнографски материали. Районната прокуратура във Велико Търново, Териториално отделение – Свищов, е протестирала присъдата на Районния съд в Свищов от 20 октомври 2026 г., като иска увеличаване на наложените наказания лишаване от свобода и на глобите.

Двамата са признати за виновни за 81 отделни деяния на жестокост към гръбначни животни, довели до смъртта им по особено мъчителен начин.

Според обвинението престъпленията са извършвани в продължение на близо десет години – от неустановена дата през 2014 г. до май 2024 г., на територията на Свищов, землището на града, село Царевец в община Свищов и село Божурлук в община Левски.

При престъпленията срещу животните жената - по-известна като „Царицата на мъченията“, е действала като извършител, а мъжът с инициали Д.А. – като подбудител и помагач.

Създавали и разпространявали порнографски материали

Двамата са осъдени и за създаване, продажба и разпространение на порнографски материали чрез информационни технологии.

По данни на прокуратурата става въпрос за шест отделни деяния, свързани с общо 15 видеофайла.

Престъпленията са извършвани през същия период и на същите места, като двамата са действали в съучастие.

Какви присъди получиха?

Районният съд в Свищов е наложил на жената три години лишаване от свобода, а на мъжа – три години и шест месеца, при общ режим.

Делото обаче е разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие, при което подсъдимите са признали изцяло фактите, изложени в обвинителния акт.

Поради това наказанията им са намалени с една трета съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс.

Окончателно определеното от първата инстанция наказание за жената е две години затвор, а за мъжа – две години и четири месеца лишаване от свобода, при общ режим.

Наложени са и глоби в размер на 1100 евро за съответните престъпления.

Прокуратурата: Наказанията не съответстват на тежестта на престъпленията

От държавното обвинение смятат, че определените наказания са прекалено леки предвид продължителността на престъпната дейност, броя на отделните деяния и проявената жестокост.

Прокуратурата настоява наказанията лишаване от свобода и глобите да бъдат увеличени към максималните размери, предвидени в закона.

Протестът е насочен към първоначално определените наказания, преди задължителното им намаляване с една трета заради съкратеното съдебно следствие.

Иска се също увеличаване на общото наказание лишаване от свобода, определено за двете престъпления.

Според прокуратурата, въпреки наличието на смекчаващи отговорността обстоятелства, наложените наказания не отразяват в достатъчна степен тежестта на извършените престъпления и не постигат необходимите цели на наказанието.

Предстои съдът да се произнесе по протеста на прокуратурата.