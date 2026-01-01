Започна разпоредителното заседание по делото за проявена жестокост към животни и престъпления, свързани с порнографски материали в Районният съд в Свищов срещу двамата обвиняеми.

БТА

С оглед характера на повдигнатите обвинения разпоредителното заседание се провежда при закрити врати. Двамата са обвинени, че в периода от неустановена дата през 2014 г. до май 2024 г. Свищов, в землището на града, в село Царевец и в село Божурлук, община Левски, в условията на продължавано престъпление с 81 отделни деяния жената, действайки като извършител, е проявила жестокост към гръбначни животни, като им е причинила смърт.

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Мъжът, действайки като подбудител и помагач, умишлено я е склонил към извършване на деянията и умишлено е улеснил осъществяването им чрез осигуряване на животните и набавяне на дрехи, обувки, аксесоари, помещения, моторни превозни средства, технически средства и приспособления за измъчването им.

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Деянията са извършени по особено мъчителен начин за животните и с особена жестокост. Двамата подсъдими са обвинени и в това, че в същия период и на същите места, действайки в съучастие като извършители, при условията на продължавано престъпление с шест отделни деяния, са създали, продавали и чрез информационни и съобщителни технологии са разпространявали порнографски материали - петнадесет видеофайла.

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