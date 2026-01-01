Френските градове посрещнаха спокойна нощ след въвеждането на полицейски час и ограничения за събиранията в опит да бъде овладяна вълната от безредици и грабежи, обхванала страната през уикенда. Премиерът Себастиан Льокорню заяви, че мерките са дали резултат, а решенията за евентуалното им продължаване ще зависят от ситуацията във всеки отделен район.

Полицейски час беше въведен в някои райони на централната част на Париж, включително на площад „Република“, където през уикенда се бяха събрали протестиращи, както и в търговската зона „Ле Ал“.

Допълнителни ограничения върху придвижването на младежи и провеждането на масови събирания бяха наложени и в градове като Марсилия, Бордо, Ница и Лион в Южна Франция, както и в Лил и други населени места в северната част на страната.

Френското правителство въвежда вечерен полицейски час

Льокорню благодари на полицаите и жандармеристите за прилагането на мерките. Той добави, че решенията за евентуално продължаване на полицейските часове във вторник вечер ще бъдат взети според ситуацията на място.

В публикация в социалната мрежа X премиерът посочи, че решенията ще се вземат от регионалните власти и местните кметове в зависимост от конкретните обстоятелства.

По-рано министърът на вътрешните работи Лоран Нунес призна, че полицията е „загубила контрол“ в някои градове.

Той беше остро критикуван от опозиционни политици заради подготовката на властите за безредиците. Впоследствие Нунес подаде оставка, но президентът Еманюел Макрон отказа да я приеме.

От началото на безредиците са арестувани над 2500 души, съобщиха властите. Според френската информационна агенция AFP един от демонстрантите е загубил ръката си, след като е бил улучен от граната, използвана от полицията за контрол на тълпата. Около 1000 полицейски служители са били ранени.

Протестите започнаха миналия месец с демонстрации на ученици, настояващи за подобряване на условията в училищата. Впоследствие недоволството се разрасна и обхвана по-широк кръг от обществени проблеми, като към протестите се присъединиха синдикати и различни активистки организации.