Коалиция от радикални организации призовава студенти и работници да се „мобилизират“ за отбелязването на Международния ден на младежта с протест в центъра на Лондон следващия месец, пише Daily Mail.

Социалистически и антивоенни активисти, пропалестински групи и анархистки организации насърчават студентите да бойкотират занятията и да се включат в така наречената „младежка стачка“.

Организаторите твърдят, че протестите имат за цел да окажат натиск върху правителството да увеличи разходите за работни места и образование, да намали финансирането за отбрана, да подкрепи Палестина и да се противопостави на Израел.

Публикация, разпространявана в социалните мрежи, призовава поддръжниците на инициативата да „се вдигнат срещу империализма, капитализма, авторитаризма и крайната десница“.

Това се случва след уикенд на безредици във Франция, при които в цялата страна бяха арестувани най-малко 2400 души, а най-малко 3000 търговски обекта бяха повредени или разграбени.

Министърът на вътрешните работи в сянка Крис Филп заяви: „Сцените на насилие и грабежи, на които станахме свидетели във Франция и в други части на Европа, са дълбоко шокиращи. Консервативната партия подкрепя свободата на словото и правото на мирен протест. Всеки опит на крайно леви групировки да възпроизведат подобен хаос във Великобритания обаче трябва да бъде посрещнат с цялата строгост на закона. Не бива да им се позволява да предизвикват анархия, бунтове и безредици тук.“

Той добави: „Тревожно е, че при настоящото лейбъристко правителство броят на полицейските служители намалява, като на първа линия вече работят с 6500 души по-малко.

В резултат на това полицията не разполага с необходимите ресурси за борба с престъпността и за защита на обществото.“

Протестът е насрочен за петък, 20 ноември, на площад „Трафалгар“ в Лондон. Подобни демонстрации се планират и в Манчестър, Ливърпул, Бристъл, Лестър и други градове.

Организаторите заявяват, че инициативата се координира с протести в цяла Европа.

В публикация, популяризираща събитието в интернет, се казва: „Гордеем се, че се присъединяваме към невероятното движение, което се разраства и набира сила по целия свят, включително в страни като Франция.“

В публикацията се добавя: „След международните протести на младежите и работниците призоваваме студентите и работниците в цяла Великобритания да се мобилизират в този ден и да се вдигнат срещу империализма, капитализма, авторитаризма и крайната десница във всички наши правителства по света.“

В отговор на обявяването на протеста в Лондон един потребител на социалните мрежи написа: „Столичната полиция няма смелостта да действа толкова решително, колкото щурмовите отряди в Париж.“

Демонстрацията е подкрепена от SOAS Liberated Zone — пропалестински студентски лагер към Лондонския университет SOAS (Училището по ориенталски и африкански изследвания), представян като най-дълго просъществувалия подобен лагер във Великобритания.

Запитан каква би била реакцията на премиера Анди Бърнам към евентуални опити за организиране на подобни протести или за предизвикване на насилие във Великобритания, негов говорител заяви пред журналисти: „Полицията ни разполага с необходимите правомощия и ресурси, за да защитава нашите общности и да гарантира обществената безопасност.“

Той добави: „Насилието, на което ставаме свидетели по улиците на Франция, е неприемливо. Правото на протест е основополагащо за демокрацията, но то никога не може да оправдае насилието.

Знаем, че хората във Великобритания също са обезпокоени от разходите за живот.

Премиерът заяви, че иска да продължи да предприема мерки, които да облекчат финансовия натиск върху домакинствата и да оставят повече средства в джобовете на хората. За тази цел той е определил набор от мерки, чрез които правителството възнамерява да постигне тези цели.“

Съветникът по въпросите на полицията и престъпността към партията Reform UK Колин Сътън заяви: „Великобритания вече е видяла какво се случва, когато властите проявяват прекомерна мекота към организираните безредици. Ето защо очакваме Столичната полиция да предприеме твърд и прагматичен подход.

Това означава всеки, който наруши закона, да понесе всички произтичащи от това последици.“

Планът SAFE на Reform UK предвижда да постави безопасността на британските граждани на първо място чрез значително разширяване на правомощията на полицията за спиране и претърсване, забрана за носене на маски на обществени места и назначаването на още 30 000 полицаи.

Безредиците във Франция започнаха с ученически протести срещу условията в училищата, но прераснаха в насилие, погроми, грабежи и сблъсъци с полицията. Миналия уикенд по улиците излязоха над 500 000 души.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес подаде оставка в неделя, като призна, че властите са „загубили контрол“ в някои големи градове.

Президентът Еманюел Макрон обаче отказа да приеме оставката му, изтъквайки „необходимостта от запазване на непрекъснатото ръководство на правоприлагащите органи“.

Макрон възложи на Нунес да въведе „нови полицейски тактики“ възможно най-скоро и да „предприеме всички необходими мерки за пълна прозрачност относно пропуските в планирането и събирането на разузнавателна информация, довели до насилието“.

В неделя вечерта групи подпалваха контейнери за смет, велосипеди и други предмети по улиците, а търговски обекти бяха разграбвани в Париж, Лион, Марсилия и други градове.

Кметството от XIX век в Лимож, в Централна Франция, беше подпалено със запалително устройство в събота, вследствие на което покривът му се срути.