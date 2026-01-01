Поредна нощ на насилие, палежи и грабежи разтърси френски градове на фона на масови протести срещу социалните условия и политиката на правителството. Президентът Еманюел Макрон призова за единство и обеща извършителите да бъдат изправени пред правосъдието. Междувременно френският министър на вътрешните работи призна за сериозни пропуски в подготовката на полицията.

На фона на ескалацията министърът на вътрешните работи Лоран Нунес призна, че полицията е „загубила контрол“ в някои населени места.

Това се случва въпреки призивите на президента Еманюел Макрон за спокойствие и овладяване на напрежението. Междувременно сблъсъци и грабежи бяха регистрирани и в италианския град Милано.

След спешни разговори с висши представители на правителството Макрон отправи телевизионно обръщение към нацията. Той призова за единство и подчерта, че властите ще направят всичко необходимо, за да установят отговорните за насилието и да ги изправят пред правосъдието.

Френският президент обеща да бъдат извлечени „всички необходими поуки“ от пропуските в разузнаването и подготовката на органите на реда. Според предоставената информация през уикенда са били извършени близо 2400 ареста.

Протестите започнаха на фона на обществено недоволство от високите разходи за живот, проблемите в образованието и политиката на правителството. Макар голяма част от демонстрациите да са били мирни, в редица градове се стигна до сблъсъци с полицията, палежи и масови грабежи.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също коментира ситуацията, като обвини имигрантите за дестабилизирането на Франция.

Макрон: Няма оправдание за насилието

В обръщението си френският президент осъди действията на участниците в безредиците и изрази възмущение от разрушенията в градовете.

„Какво им е било в главите? Как е възможно французи да направят това?“, попита той, визирайки грабежите и щетите, нанесени на обществени и частни сгради.

„Няма нищо, което да оправдае това, нищо, което да го обясни, и нищо, което да го извини“, подчерта Макрон.

Той заяви, че случващото се предизвиква гняв и срам в обществото, и определи като непоносима гледката на разграбени улици и унищожени магазини.

Президентът изрази подкрепа за полицаите, жандармеристите и местните власти, които се опитват да овладеят ситуацията. Той се обърна и към кметовете, избраните представители, търговците и занаятчиите, чиито бизнеси са пострадали от безредиците.

Правителството планира нова кризисна среща, посветена на подкрепата за засегнатите собственици на бизнеси. Макрон обеща и цялостно разследване на случилото се.

Министърът призна за пропуски в работата на полицията

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес призна, че органите на реда не са успели да овладеят ситуацията в някои градове.

Той посочи, че подготовката не е предвидила в достатъчна степен мащаба на безредиците, и заяви, че е предложил оставката си на президента Макрон, тъй като се чувства отговорен за случилото се. Макрон обаче не прие оставката му.

По данни на френските власти стотици служители на полицията, пожарната и спешната помощ са пострадали по време на безредиците. Съобщава се и за тежки наранявания сред участниците в сблъсъците.

В южния град Сент Етиен 17-годишно момче е загубило дясната си ръка при инцидент с граната за контрол на тълпата. В Мюлуз 17-годишно момиче е загубило око, съобщават прокурори.

По данни на Министерството на вътрешните работи в националните протести са участвали около 550 000 души. Синдикатът CGT посочва по-висока оценка — приблизително 800 000 участници.

Разрушения и грабежи по улиците на Париж

Париж бе сред градовете, засегнати от насилието. След сблъсъците между демонстранти и полиция по улиците останаха отломки, изгорели автомобили и следи от пожари.

В социалните мрежи се появиха видеокадри, на които маскирани лица разбиват врати и проникват в сгради. Други записи показват разбити витрини, разграбени магазини и сблъсъци с органите на реда.

Част от туристите също се оказаха в центъра на безредиците. Датският посетител Сорен Петерсен определи видяното като тъжно и заяви, че случващото се надхвърля рамките на обичайния протест.

Безредиците се пренесоха и в Италия

Напрежението не се ограничи само до Франция. В Милано полицията влезе в сблъсъци с протестиращи, които хвърляха камъни, палеха контейнери за отпадъци и разбиваха витрини на магазини в района на площад „Дуомо“.

Служителите на реда използваха сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръснат групите от демонстранти.

Протестите в Италия бяха насочени срещу проблемите с обществените услуги и нарастващите разходи за живот. Ден по-рано подобни прояви бяха регистрирани и в други италиански градове.

Премиерът Джорджа Мелони осъди насилието и обяви заседание на правителството за обсъждане на мерки за овладяване на ситуацията.

Остри политически реакции в Европа и САЩ

Безредиците предизвикаха реакции и сред европейски и американски политици.

Белгийският евродепутат Асита Канко определи видяното в Париж като „ужасяващо“ и заяви, че разрушенията не допринасят за подобряване на условията на живот.

Тя разкритикува нападенията срещу полицията и призова властите да възстановят обществения ред.

Заместник-държавният секретар на САЩ Джейкъб Хелбърг също осъди насилието. В публикация в социалната мрежа X той го определи като част от по-широка транснационална кампания на политически екстремизъм и призова за действия срещу мрежите, които според него стоят зад подобни прояви.

В същото време американският конгресмен от Демократическата партия Ро Кана защити социалните искания на протестиращите. Той заяви, че младите хора във Франция и други европейски държави настояват за по-добро образование, повече възможности и по-справедливо разпределение на богатството.

Кана отхвърли тезата, че имиграцията е основната причина за протестите, и посочи икономическото неравенство като важен фактор за общественото недоволство.

Мачът от НФЛ в Париж остава по план

Въпреки продължаващото напрежение Националната футболна лига на САЩ (NFL) заяви, че подготовката за мача между „Ню Орлиънс Сейнтс“ и „Питсбърг Стийлърс“ в Париж продължава по график. Срещата е насрочена за 25 октомври на стадион „Стад дьо Франс“.

От лигата посочиха, че работят в тясно сътрудничество с местните власти и партньори по въпросите на сигурността и организацията. Според NFL към момента няма нарушения, които да възпрепятстват провеждането на събитието.

Междувременно френските власти продължават усилията си за възстановяване на обществения ред, а правителството е изправено пред нарастващ натиск да обясни причините за ескалацията и да предотврати нови изблици на насилие.