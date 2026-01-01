Поредна нощ на насилие, палежи и грабежи разтърси френски градове на фона на масови протести срещу социалните условия и политиката на правителството. Президентът Еманюел Макрон призова за единство и обеща извършителите да бъдат изправени пред правосъдието. Междувременно френският министър на вътрешните работи призна за сериозни пропуски в подготовката на полицията.
На фона на ескалацията министърът на вътрешните работи Лоран Нунес призна, че полицията е „загубила контрол“ в някои населени места.
BREAKING: Inspired by France, young second and third-generation migrants started looting stores in Milan, Italy around 2 hours ago. International mainstream media isn’t showing just how bad things are in Europe. https://t.co/ngDVLvDpj2— Visegrád 24 (@visegrad24) October 18, 2026
Това се случва въпреки призивите на президента Еманюел Макрон за спокойствие и овладяване на напрежението. Междувременно сблъсъци и грабежи бяха регистрирани и в италианския град Милано.
След спешни разговори с висши представители на правителството Макрон отправи телевизионно обръщение към нацията. Той призова за единство и подчерта, че властите ще направят всичко необходимо, за да установят отговорните за насилието и да ги изправят пред правосъдието.
Френският президент обеща да бъдат извлечени „всички необходими поуки“ от пропуските в разузнаването и подготовката на органите на реда. Според предоставената информация през уикенда са били извършени близо 2400 ареста.
Shocking images emerge from Paris amid night of devastation as protesters ignore Macron's plea for peace https://t.co/mL4WhXnLQT— Daily Mail (@DailyMail) October 19, 2026
Протестите започнаха на фона на обществено недоволство от високите разходи за живот, проблемите в образованието и политиката на правителството. Макар голяма част от демонстрациите да са били мирни, в редица градове се стигна до сблъсъци с полицията, палежи и масови грабежи.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп също коментира ситуацията, като обвини имигрантите за дестабилизирането на Франция.
Donald Trump has issued a strong warning about immigration in France, claiming it has damaged the country and calling for stricter border controls. https://t.co/xT3oSQTsRC— OneVision Media (@onevision_media) October 19, 2026
Макрон: Няма оправдание за насилието
В обръщението си френският президент осъди действията на участниците в безредиците и изрази възмущение от разрушенията в градовете.
„Какво им е било в главите? Как е възможно французи да направят това?“, попита той, визирайки грабежите и щетите, нанесени на обществени и частни сгради.
„Няма нищо, което да оправдае това, нищо, което да го обясни, и нищо, което да го извини“, подчерта Макрон.
Той заяви, че случващото се предизвиква гняв и срам в обществото, и определи като непоносима гледката на разграбени улици и унищожени магазини.
🚨 JUST IN: Macron delivers emergency address to the nation after two days of riots in France The French president vowed to punish all looters and declared that there would be no impunity. “Looking at these images, we all asked ourselves: what is going through their minds? How can French people do this to France? Why burn down Limoges City Hall, the tourist office in Lyon, storm Marseille City Hall, or attack the prefect's residence in Bordeaux? How could they go this far? Nothing justifies this. It is inexplicable and unforgivable. Tonight, we all feel anger and shame. Seeing the streets of our cities so devastated is unbearable.”— NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2026
Президентът изрази подкрепа за полицаите, жандармеристите и местните власти, които се опитват да овладеят ситуацията. Той се обърна и към кметовете, избраните представители, търговците и занаятчиите, чиито бизнеси са пострадали от безредиците.
Правителството планира нова кризисна среща, посветена на подкрепата за засегнатите собственици на бизнеси. Макрон обеща и цялостно разследване на случилото се.
Министърът призна за пропуски в работата на полицията
Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес призна, че органите на реда не са успели да овладеят ситуацията в някои градове.
Той посочи, че подготовката не е предвидила в достатъчна степен мащаба на безредиците, и заяви, че е предложил оставката си на президента Макрон, тъй като се чувства отговорен за случилото се. Макрон обаче не прие оставката му.
🚨 Macron faces mass calls to RESIGN as President of France after his nation falls into fiery and violent riots, historic buildings BURN DOWN, mass businesses are looted, livelihoods destroyed and police hardly do ANYTHING about it https://t.co/1pLFp30pxr— America~ First Lioness Justice for Charlie~ (@AmericaFir9vxb) October 18, 2026
По данни на френските власти стотици служители на полицията, пожарната и спешната помощ са пострадали по време на безредиците. Съобщава се и за тежки наранявания сред участниците в сблъсъците.
В южния град Сент Етиен 17-годишно момче е загубило дясната си ръка при инцидент с граната за контрол на тълпата. В Мюлуз 17-годишно момиче е загубило око, съобщават прокурори.
По данни на Министерството на вътрешните работи в националните протести са участвали около 550 000 души. Синдикатът CGT посочва по-висока оценка — приблизително 800 000 участници.
Разрушения и грабежи по улиците на Париж
Париж бе сред градовете, засегнати от насилието. След сблъсъците между демонстранти и полиция по улиците останаха отломки, изгорели автомобили и следи от пожари.
В социалните мрежи се появиха видеокадри, на които маскирани лица разбиват врати и проникват в сгради. Други записи показват разбити витрини, разграбени магазини и сблъсъци с органите на реда.
Част от туристите също се оказаха в центъра на безредиците. Датският посетител Сорен Петерсен определи видяното като тъжно и заяви, че случващото се надхвърля рамките на обичайния протест.
Безредиците се пренесоха и в Италия
Напрежението не се ограничи само до Франция. В Милано полицията влезе в сблъсъци с протестиращи, които хвърляха камъни, палеха контейнери за отпадъци и разбиваха витрини на магазини в района на площад „Дуомо“.
Служителите на реда използваха сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръснат групите от демонстранти.
Протестите в Италия бяха насочени срещу проблемите с обществените услуги и нарастващите разходи за живот. Ден по-рано подобни прояви бяха регистрирани и в други италиански градове.
Премиерът Джорджа Мелони осъди насилието и обяви заседание на правителството за обсъждане на мерки за овладяване на ситуацията.
Scontri in piazza, Meloni convoca una riunione d’emergenza: “Siamo con gli agenti” https://t.co/lpdyNbHWp5— LaPresse (@LaPresse_news) October 19, 2026
Остри политически реакции в Европа и САЩ
Безредиците предизвикаха реакции и сред европейски и американски политици.
Shocking videos and images are coming out of France. Historic buildings have been destroyed, hundreds of police officers have been injured, and enormous material damage has been caused amid the escalating vandalism and violence of recent days. In the face of this senseless destruction and unjustified violence, perhaps it is now clear to everyone why Hungary advocates the strictest possible approach to migration, and why we will not weaken our border protection or immigration policy under any pressure. I am glad that the current EU summit has made it clear that the overwhelming majority of European countries have woken up and want to break with the permissive policies of the past. We hope it is not too late. Let there be no doubt: peaceful and lawful protest is one thing; vandalism and violence are quite another. The former is a fundamental right; the latter is a serious crime. The Europe we all love is in serious trouble today. It is our responsibility, too, to help preserve our continent as the most wonderful place in the world for our children and grandchildren. Europe can count on Hungary. I express my full solidarity with the French people.— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) October 18, 2026
Белгийският евродепутат Асита Канко определи видяното в Париж като „ужасяващо“ и заяви, че разрушенията не допринасят за подобряване на условията на живот.
Тя разкритикува нападенията срещу полицията и призова властите да възстановят обществения ред.
Заместник-държавният секретар на САЩ Джейкъб Хелбърг също осъди насилието. В публикация в социалната мрежа X той го определи като част от по-широка транснационална кампания на политически екстремизъм и призова за действия срещу мрежите, които според него стоят зад подобни прояви.
В същото време американският конгресмен от Демократическата партия Ро Кана защити социалните искания на протестиращите. Той заяви, че младите хора във Франция и други европейски държави настояват за по-добро образование, повече възможности и по-справедливо разпределение на богатството.
Кана отхвърли тезата, че имиграцията е основната причина за протестите, и посочи икономическото неравенство като важен фактор за общественото недоволство.
Мачът от НФЛ в Париж остава по план
Въпреки продължаващото напрежение Националната футболна лига на САЩ (NFL) заяви, че подготовката за мача между „Ню Орлиънс Сейнтс“ и „Питсбърг Стийлърс“ в Париж продължава по график. Срещата е насрочена за 25 октомври на стадион „Стад дьо Франс“.
От лигата посочиха, че работят в тясно сътрудничество с местните власти и партньори по въпросите на сигурността и организацията. Според NFL към момента няма нарушения, които да възпрепятстват провеждането на събитието.
Междувременно френските власти продължават усилията си за възстановяване на обществения ред, а правителството е изправено пред нарастващ натиск да обясни причините за ескалацията и да предотврати нови изблици на насилие.