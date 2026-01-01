„Как стигнахме дотук? Нищо не оправдава това, нищо не го обяснява и нищо не го извинява. Тази вечер всички изпитваме гняв и срам. Да видим улиците на нашите градове опустошени, е непоносимо“ - това заяви френският президент Еманюел Макрон в обръщение към нацията след масовите протести и безредици в страната.

Макрон започна речта си с осъждане на „невероятното насилие в нашите градове“. „Обществени сгради, магазини и кметства бяха атакувани, а в някои случаи и разрушени“, посочи държавният глава. Той изрази възмущението си от кадрите на погромите и постави въпроса как френски граждани могат да причинят подобни щети на собствената си страна.

„Никога не трябва да бъркаме хората, които протестират с легитимни искания, с онези, които рушат, вандализират и грабят. Те ще си платят за действията си. Тези, които търсят унищожението на Републиката, ще бъдат подведени под отговорност“, подчерта Макрон.

Президентът обеща пълна прозрачност относно действията на полицията по време на протестите и призова правителството, както и министъра на вътрешните работи Лоран Нуниез, да извлекат необходимите поуки от случилото се, особено по отношение на разузнаването, предварителната подготовка и предвиждането на рисковете.

Маскирани групи атакуваха и подпалиха обществени сгради в няколко френски града / БТА/АП

В Париж демонстранти изпочупиха витрини, подпалиха автомобили и ограбиха магазини / БТА/АП

„Очаквам ясни отговори и ще има пълна прозрачност“, заяви Макрон, след като правителството беше изправено пред критики заради мащабните грабежи и нападенията срещу обществени сгради в редица големи френски градове.

Франция осъмна с тежки последици след ден на масови протести, размирици и сблъсъци. Над половин милион души излязоха по улиците на страната, а близо 2400 души бяха арестувани. По данни на Министерството на вътрешните работи общо 2397 ареста са извършени в рамките на деня. Ранени са 997 полицаи и жандармеристи, седем от които тежко.

В Париж демонстранти изпочупиха витрини, подпалиха автомобили и ограбиха магазини. Маскирани групи атакуваха и подпалиха обществени сгради в няколко френски града. Кадрите от горящото кметство в Лимож обиколиха света, след като пламъците обхванаха историческата сграда от XIX век, а покривът ѝ рухна вследствие на пожара. Зданието, което е на 143 години, беше почти унищожено.

В Марсилия и Лил собственици на магазини започнаха разчистване и оценка на нанесените щети. Според анализатори насилието и действията на провокатори и анархисти са изместили фокуса от мирните протести на ученици и синдикати срещу нарастващите разходи за живот и лошите условия в училищата.

Макрон изрази подкрепата си за засегнатите търговци и собственици на магазини и заяви, че извършителите трябва да понесат отговорност. „Онези, които рушаха, трябва да платят, а онези, които ограбваха, трябва да възстановят щетите“, подчерта президентът и увери, че правителството няма да прави компромиси с виновните.

Държавният глава съобщи още, че префектите ще вземат решения в координация с кметовете, за да гарантират защитата на градовете, обществените сгради и търговските обекти. Той призова за строги правни действия срещу извършителите и предупреди, че при необходимост могат да бъдат забранени определени публични събирания.

Макрон проведе извънредна среща с високопоставени представители на правителството заради ескалацията на протестите / БТА/АП

По-рано Макрон проведе извънредна среща с високопоставени представители на правителството заради ескалацията на насилието. Междувременно политическият натиск върху управляващите нараства. Председателят на Националното събрание предложи създаването на анкетна комисия, която да разследва насилието и стратегията за опазване на обществения ред по време на протестите.

Правителството е подложено на критики както от опозицията, която се опитва да извлече политически дивиденти от кризата, така и от местните власти, настояващи за допълнителна подкрепа за възстановяването на засегнатите райони. Лидерката на крайнодясната партия „Национален сбор“ Марин Льо Пен също се позиционира като бъдещ гарант за възстановяването на реда във Франция.

На фона на растящото обществено напрежение Макрон призова за отговорност, диалог и конкретни решения. „Казвам „да“ на диалога и на конкретните решения. И винаги „не“ на насилието, под каквато и да е форма“, заяви френският президент.