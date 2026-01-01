Развалена храна за милиони евро: кибератака порази стотици магазини на водещи вериги супермаркети във Франция. Хакери са използвали слабо място в софтуера на хладилници и фризери. Извършителите засега са неизвестни, пише Deutsche Welle.
Да изхвърлиш тонове храна за милиони евро - това се случи вчера в голяма част от Франция, след като над 400 супермаркета станаха жертва на кибератака, която е накарала хладилните им системи да започнат принудително размразяване.
Температурите в хладилниците и фризерите са се покачили до между 50 и 80 градуса по Целзий, а редица супермаркети от най-големите френски вериги като Intermarché, Carrefour и Monoprix останаха затворени, докато не премахнат развалената стока.
Прокуратурата се е самосезирала по случая, а разследването е поето от отдела за борба с киберпрестъпността. До момента никой не е поел отговорност за атаката. По първоначални данни мишената на хакерите е била слабо място в софтуера на хладилните системи, който веригите не са обновили навреме.
Засегнати са още магазини в Испания, Португалия, Германия и Белгия.
De nouveaux frigos de supermarchés français visés par des hackers : voici les enseignes concernées par les cyberattaques ➡️ https://t.co/uwFWxkJlzj https://t.co/xLXwiAEYZQ— Midi Libre (@Midilibre) October 14, 2026
Какво е известно?
Според френската телевизия BFMTV кибератаките са започнали през нощта на 11 срещу 12 октомври и са засегнали 300 обекта на веригата Intermarché, близо 100 на Coopérative U и трийсет на Monoprix. Carrefour съобщи за поражения в 80 от своите около 6000 магазина в страната.
“Атаката вероятно е започнала около 23 ч., но ние я забелязахме едва в 4 ч. сутринта, когато наш доставчик видя, че складовото помещение е наводнено. Температурата в хладилната камера се беше повишила до 50°C и беше задействала автоматична пръскачка“, разказва Шарл Дезон, мениджър на един от засегнатите обекти на Intermarché пред Le Monde.
Освен че са размразили фризерите, хакерите са удължили и продължителността на операцията от един на осем часа, за да се забави включването на алармите.
Макар до момента да няма точна оценка на загубите в цялата страна, според експерти и представители на бизнеса те могат да достигнат десетки милиони евро.
A severe cyberattack on supermarket freezers has left behind massive amounts of spoiled food. A major cybersecurity breach targeting Danfoss internet connected refrigeration software has devastated hundreds of French supermarkets. Hackers remotely manipulated the climate control systems, pushing internal temperatures to 50 degrees Celsius overnight. The unprecedented attack caused extensive property damage across major retail chains like Intermarché and Coopérative U. Authorities are actively investigating the disruption, which has exposed alarming vulnerabilities in essential food supply infrastructure. Should critical retail equipment ever be connected to the internet? Share your thoughts in the comments. Media: @RadioGenoa— Cybernews (@Cybernews) October 13, 2026
Къде е било слабото място?
Общото между атакуваните супермаркети е софтуерът, който те използват за управление на хладилните си системи. Той е разработен от датската компания Danfoss, като кибератаките са били възможни в обекти, където софтуерните актуализации не са били направени, въпреки предупрежденията от компанията.
“По-голямата част от засегнатите устройства са достигнали края на жизнения си цикъл и вече не получават софтуерна поддръжка”, обясняват от компанията за Le Monde и допълват, че “отдавна препоръчват на клиентите си да актуализират остарелите версии” на продукта.
Френските медии припомнят, че през март 2025 г. Danfoss съобщи за открити пропуски в сигурността на софтуера и призова клиентите си да инсталират нужните актуализации.
Кибератаките срещу супермаркетите обаче не се оказват изолирани. В интервю за BFMTV, френският бизнесмен и мениджър на групата зад Intermarché Тиери Котияр казва, че в компанията му работят цели 12 експерти за киберсигурност, които предотвратяват между 3 и 4 кибератаки на ден.
Several supermarkets across France have been forced to discard fresh and frozen food after a cyber attack tampered with refrigeration systems, causing temperatures to rise and raising concerns over food safety. https://t.co/gIdZ4YgLiI— TNX Africa (@TNXAfrica) October 13, 2026
Начин за политическа дестабилизация
Европейският комисар по земеделие и храни Кристоф Хансен осъди хакерската атака в платформата X и призова за по-голямо внимание по отношение на “продоволствената сигурност“, тъй като “използването на храната като инструмент се е превърнало в реалност“.
По думите на Тиери Котияр, подобни атаки преследват не само икономически, но и политически цели: “В сегашния геополитически контекст това е начин за политическа дестабилизация. Представете си, че Франция не може да осигури доставките на храна - това би било катастрофа”, казва той.