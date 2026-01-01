Развалена храна за милиони евро: кибератака порази стотици магазини на водещи вериги супермаркети във Франция. Хакери са използвали слабо място в софтуера на хладилници и фризери. Извършителите засега са неизвестни, пише Deutsche Welle .

Да изхвърлиш тонове храна за милиони евро - това се случи вчера в голяма част от Франция, след като над 400 супермаркета станаха жертва на кибератака, която е накарала хладилните им системи да започнат принудително размразяване.

Температурите в хладилниците и фризерите са се покачили до между 50 и 80 градуса по Целзий, а редица супермаркети от най-големите френски вериги като Intermarché, Carrefour и Monoprix останаха затворени, докато не премахнат развалената стока.

Прокуратурата се е самосезирала по случая, а разследването е поето от отдела за борба с киберпрестъпността. До момента никой не е поел отговорност за атаката. По първоначални данни мишената на хакерите е била слабо място в софтуера на хладилните системи, който веригите не са обновили навреме.

Засегнати са още магазини в Испания, Португалия, Германия и Белгия.

Какво е известно?

Според френската телевизия BFMTV кибератаките са започнали през нощта на 11 срещу 12 октомври и са засегнали 300 обекта на веригата Intermarché, близо 100 на Coopérative U и трийсет на Monoprix. Carrefour съобщи за поражения в 80 от своите около 6000 магазина в страната.

“Атаката вероятно е започнала около 23 ч., но ние я забелязахме едва в 4 ч. сутринта, когато наш доставчик видя, че складовото помещение е наводнено. Температурата в хладилната камера се беше повишила до 50°C и беше задействала автоматична пръскачка“, разказва Шарл Дезон, мениджър на един от засегнатите обекти на Intermarché пред Le Monde.

Освен че са размразили фризерите, хакерите са удължили и продължителността на операцията от един на осем часа, за да се забави включването на алармите.

Макар до момента да няма точна оценка на загубите в цялата страна, според експерти и представители на бизнеса те могат да достигнат десетки милиони евро.

Къде е било слабото място?

Общото между атакуваните супермаркети е софтуерът, който те използват за управление на хладилните си системи. Той е разработен от датската компания Danfoss, като кибератаките са били възможни в обекти, където софтуерните актуализации не са били направени, въпреки предупрежденията от компанията.

“По-голямата част от засегнатите устройства са достигнали края на жизнения си цикъл и вече не получават софтуерна поддръжка”, обясняват от компанията за Le Monde и допълват, че “отдавна препоръчват на клиентите си да актуализират остарелите версии” на продукта.

Френските медии припомнят, че през март 2025 г. Danfoss съобщи за открити пропуски в сигурността на софтуера и призова клиентите си да инсталират нужните актуализации.

Кибератаките срещу супермаркетите обаче не се оказват изолирани. В интервю за BFMTV, френският бизнесмен и мениджър на групата зад Intermarché Тиери Котияр казва, че в компанията му работят цели 12 експерти за киберсигурност, които предотвратяват между 3 и 4 кибератаки на ден.

Начин за политическа дестабилизация

Европейският комисар по земеделие и храни Кристоф Хансен осъди хакерската атака в платформата X и призова за по-голямо внимание по отношение на “продоволствената сигурност“, тъй като “използването на храната като инструмент се е превърнало в реалност“.

По думите на Тиери Котияр, подобни атаки преследват не само икономически, но и политически цели: “В сегашния геополитически контекст това е начин за политическа дестабилизация. Представете си, че Франция не може да осигури доставките на храна - това би било катастрофа”, казва той.