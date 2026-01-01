Над 500 000 души са участвали в протестите срещу високите разходи за живот във Франция, съобщи най-големият синдикат в страната – Общата конфедерация на труда (CGT), цитиран от Франс прес. По данни на синдиката до 17 ч. местно време са организирани около 1750 демонстрации в страната.

Протестите, предизвикани от поскъпването на живота и влошаването на обществените услуги, прераснаха в сблъсъци с полицията, палежи и нападения срещу обществени сгради и търговски обекти.

В Сент Етиен протестиращ загуби ръката си след взрив на граната, използвана от полицията за овладяване на тълпи. Това е втори подобен случай в рамките на дни. На 5 октомври 15-годишен ученик загуби лявата си ръка при взрив на зашеметяваща граната пред окупирано от протестиращи ученици училище в Ланс.

Нахлувания в обществени сгради и палежи

В Бордо протестиращи нахлуха и разграбиха резиденцията на префекта, а в центъра на града бяха атакувани и магазини. Това наложи намесата на специализираното полицейско подразделение RAID.

В Лил демонстранти проникнаха в кметството и извършиха вандалски действия в няколко помещения. По-рано протестиращи нахлуха и в кметството на Марсилия, откъдето бяха изведени със сила от полицията.

БТА/АП

В Лион беше подпален офис на туристическа компания. В различни градове органите на реда използваха сълзотворен газ и палки, за да разпръснат демонстрантите.

В Париж се стигна до сблъсъци още преди началото на основното шествие. Част от участниците, някои от които маскирани и облечени в черно, хвърляха бомбички, а полицията използва сълзотворен газ. Засилено полицейско присъствие имаше около ключови сгради на властта и централни булеварди.

Френското Министерство на вътрешните работи съобщи за арести, опити за грабежи, палежи и нападения срещу служители на реда. По-рано през деня ведомството отчете 166 арестувани в страната, а полицията в Париж съобщи за около 100 задържани за носене на оръжия и други забранени предмети.

Правителството: Няма да отстъпим пред насилието

Френският премиер Себастиен Льокорню заяви, че страната няма да бъде сплашена чрез насилие. В публикация в социалната мрежа Екс той предупреди, че политическите послания не могат да бъдат налагани със сила, и обвини участници в безредиците, че използват протестите като подготовка за президентските избори.

Президентът Еманюел Макрон по-рано призова демонстрациите да протекат мирно.

От CGT настояха правителството да прекрати репресиите и да отговори на социалните искания на протестиращите.

От недоволство в училищата до национални протести

Недоволството започна миналия месец в гимназии в бедните северни предградия на Париж. Първоначалните протести бяха свързани с липсата на преподаватели и лошите условия в училищата, но постепенно прераснаха в по-широко движение срещу социалното неравенство, недостатъчните публични разходи и спадащото качество на обществените услуги.

В демонстрациите се включиха представители на движението на „жълтите жилетки“, ученици и студенти, екоактивисти и други протестиращи. Властите предупредиха за риск от провокации и насилствени действия, а полицията ограничи достъпа до някои райони около президентската резиденция Елисейския дворец, сградата на премиера „Матиньон“ и булевард „Шанз Елизе“.

Протестите показват мащаба на социалното недоволство във Франция, но насилието и сблъсъците поставят под въпрос възможността исканията на демонстрантите да бъдат чути без допълнителна ескалация.