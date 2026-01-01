14-годишен ученик откри огън в училище в Южна Франция и рани директора на учебното заведение и една учителка. Инцидентът е станал в понеделник сутринта в училище „Жозеф Лаканал“ в град Обан, близо до Марсилия, съобщават френски медии, позовавайки се на полицейски източници.
Стрелбата е станала около 10:00 часа местно време. По първоначални данни младежът е бил въоръжен с ловна пушка от 12-и калибър и е произвел няколко изстрела в сградата на училището.
Директорът и учителката са получили огнестрелни наранявания и са откарани в болница. Според властите състоянието им не е животозастрашаващо. Трети човек е получил леко одраскване при стрелбата.
🔴 Le principal d’un collège et une professeure blessés par balle L'auteur des tirs serait un collégien de 14 ans ➡️ https://t.co/6GjycXwgln https://t.co/2cjOxJqa3y— La Nouvelle République (@lanouvellerep_) October 12, 2026
Нападателят е задържан
14-годишният заподозрян, който е ученик в същото училище, е задържан малко след нападението. По информация на френските медии служител на учебното заведение е успял да го обезоръжи преди намесата на полицията.
На място са изпратени полицейски и спешни екипи, а в района са предприети мерки за сигурност.
Мотивите за нападението засега остават неизвестни. Властите не са установили връзка между стрелбата и протестите на ученици, които през последните седмици се провеждат в различни части на Франция.
«Le souci, il est mental maintenant», témoigne un père de famille après les tirs survenus à Aubagne. Le suspect de 14 ans a blessé par balle le proviseur du collège ainsi qu'une professeure Toute l'info est à retrouver sur https://t.co/NVs1Rf6rXd https://t.co/S7amkbkm0b— CNEWS (@CNEWS) October 12, 2026
Министрите на вътрешните работи и образованието пътуват към мястото
Френският министър на образованието Едуар Жефре потвърди, че двама служители на образователната система са пострадали при стрелбата. Той осъди насилието и заяви, че училищната общност ще получи необходимата подкрепа.
14-year-old arrested after shooting 2 teachers at French school in Aubagne. Violence has no place in classrooms. #FranceSchoolShooting https://t.co/U8pE6u80FU— Voice of Europe (@Voice7Europe) October 12, 2026
Министърът на вътрешните работи Лоран Нунес и министърът на образованието също трябва да посетят мястото на инцидента.
Случаят предизвика тревога във Франция, където подобни нападения с огнестрелно оръжие в училища са сравнително редки.
Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени обстоятелствата около стрелбата и причините, довели до нея.