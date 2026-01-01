Френското правителство обяви, че временно преустановява използването на шокови гранати от полицията, която противодейства на насилие по време на ученически протести, след като 15-годишно момче загуби ръката си по време на сблъсък с части за борба с безредиците, предаде Ройтерс.

Протестите във Франция не показват признаци на затихване. Над 500 училища останаха затворени ден след като демонстрации обхванаха цялата страна, а синдикати, представляващи гимназисти, учители и други работещи, планират нови шествия утре.

Вълната от протести продължава повече от две седмици и разкрива широко обществено недоволство шест месеца преди изборите за приемник на президента Еманюел Макрон.

Трагичен инцидент: 15-годишен ученик загуби ръката си при протестите във Франция

В лицея "Ламартен" в центъра на Париж протестиращи пееха "Марсилезата", скандираха лозунги и правеха "мексикански вълни", като блокираха входа на училището.

"Има много училищни сгради в плачевно състояние, недостиг на учители в държавните училища и отсъстващи преподаватели", казва Габриел Фийол, който преди е учил в държавно училище, а сега посещава частно. Той и други ученици заявиха, че протестират за по-добри условия за обучение за всички.

Повечето блокади и протести днес протекоха мирно, но полицията използва сълзотворен газ и изтласка протестиращи от преградена с кофи за боклук улица пред Университета по политически науки в центъра на Париж.

Правозащитни организации, синдикати, студенти и някои опозиционни политици обвиниха полицията в използване на прекомерна сила за потушаване на протестната вълна.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез заяви, че е разпоредил спиране на използването на шокови гранати след инцидент в северния град Ланс в понеделник. Съществува "голяма вероятност" именно такава граната да е причинила загубата на ръката на тийнейджър.

"Преустановявам използването им по време на ученическото движение, докато не бъде изяснено какво точно се е случило в този случай", заяви министърът. Той добави, че общо 18 инцидента са били предадени за разследване на инспектората към полицията.

Протестиращите твърдят, че причината за недоволството е влошаването на условията за обучение, довело до рязък спад в резултатите на френските ученици по четене и математика през последното десетилетие. Според международната програма за оценяване на учениците (PISA) на ОИСР резултатите по четене на френските 15-годишни през 2025 г. са били с 43 точки по-ниски в сравнение с 2015 г., което представлява най-големия спад сред страните от ОИСР. Техните резултати по математика също са отбелязали най-сериозно понижение.

Правителството обаче разполага с ограничени финансови възможности за справяне с оплакванията за недостиг на учители, остаряла училищна инфраструктура и неравенства между училищата в по-богати и по-бедни райони, тъй като е под натиск да овладее държавния дълг на фона на слаб икономически растеж.

Премиерът Себастиен Льокорню призна, че исканията на френските ученици са "основателни", но подчерта също, че това са най-изпълнените с насилие ученически протести от десетилетия.

Министърът на образованието Едуар Жьофре съобщи пред парламента, че 24 гимназии са били повредени от пожари или вандализъм до такава степен, че ще останат затворени със седмици. Това означава, че около 30 000 ученици няма да могат да посещават присъствени занятия до повторното им отваряне.

По негови оценки възстановяването на щетите ще струва между 20 и 30 милиона евро.

Крайнодясната кандидатка за президент Марин Льо Пен, която според социологическите проучвания е фаворит в допитванията за нагласите за гласуване, заяви, че извършителите на погроми трябва да плащат ремонта на училищата, а не данъкоплатците. Правителството е възприело сходна позиция и вече прокарва в парламента законопроект за въвеждане на подобен механизъм.