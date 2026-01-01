През 2025 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България възлиза на 116 548.5 млн. евро според актуализираните данни, отчитайки реален икономически растеж от 3.0% спрямо предходната година. В номинално изражение обемът на икономиката е с 530.2 млн. евро по-висок спрямо първоначалните предварителни оценки, въпреки че реалният растеж е коригиран леко надолу с 0.1 процентни пункта, отчитат от Националната статистика.

Брутната добавена стойност възлиза на 101 423.3 млн. евро, отбелязвайки нарастване от 2.4% на годишна база. Секторът на услугите продължава да доминира, като увеличава дела си, докато индустрията отчита лек спад в своята относителна тежест.

Секторът на услугите фФормира 73.1% от добавената стойност в икономиката. Най-сериозен ръст в този сегмент бележат професионалните дейности, научните изследвания и административните услуги (+6.5%), следвани от ИТ сектора и далекосъобщенията (+6.1%) и държавното управление, образованието и здравеопазването (+5.3%).

При индустрията относителният дял намалява до 24.1%. Регистриран е спад от 5.0% при добивната и преработващата промишленост и производството на енергия. От друга страна, строителството се отличава като секторът с най-силно повишение в цялата икономика – ръст от 6.8%.

Делът на аграрният сектор нараства леко до 2.8%, като селското, горското и рибното стопанство отчитат минимално увеличение от 0.4%.

Двигатели на икономическата активност през годината са вътрешното потребление и инвестициите. За крайно потребление са изразходвани 91 713.9 млн. евро (78.7% от БВП), което представлява реално увеличение от 7.2%. Инвестициите под формата на бруто образуване на основен капитал формират 20.9% от БВП и отбелязват внушителен скок от 15.6%.

Външнотърговското салдо на стоки и услуги за 2025 г. е отрицателно в размер на -1 199.5 млн. евро. Вносът нараства с 6.9% и достига 60 461.6 млн. евро (51.9% от БВП), докато износът се свива с 1.9%, възлизайки на 59 262.1 млн. евро (50.8% от БВП).

Актуализираните данни отразяват годишните изчерпателни статистически изследвания, получените фирмени отчети и методологическа ревизия във връзка с верификационния цикъл на Брутния национален доход (БНД), която усъвършенства методите за изчисляване на компонентите на БВП.