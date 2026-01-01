Снимките, публикувани от "България Днес", са направени по време на концерт на групата JMSN в Борисовата градина, където Никола Цолов е бил в компанията на приятели, предаде Gong.bg.

Коя е младата жена до Цолов, засега не е официално известно. Изданието я описва като модел, но не посочва името ѝ или друга информация, която да потвърди самоличността ѝ.

Сложиха ли край на връзката си Никола Цолов и Крисия?

Двамата първоначално общували в приятелска компания, а по-късно демонстрирали по-голяма близост - прегръдки, държане за ръце и целувки.

Кадрите бързо привлякоха вниманието и породиха въпроси дали в живота на младия пилот има нова жена. Към момента обаче няма публично потвърждение за характера на отношенията им.

Интересът към личния живот на Никола Цолов се засили и заради отношенията му с певицата Крисия, които наскоро приключиха.