Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов и певицата Крисия са двойка. Новината съобщиха самите те с публикация в социалните мрежи.

Двойката публикува мили кадри, на които се вижда, че между тях има любов. На снимките двамата демонстрират, че са влюбени.

От кадрите става ясно, че двамата са отпразнували заедно Хелоуин.

Никола Цолов е едва на 19 години, но вече е успешен в света на моторните спортове. Той се състезава във Формула 2 и е един от най-успешните пилоти в Европа. 21-годишната Крисия е на сцената е от тригодишна възраст, представя България на дванадесетото издание на детския песенен конкурс „Евровизия“ в Малта, заедно с пианистите Хасан и Ибрахим Игнатови и песента „Планетата на децата“, като се класира на второ място, записвайки най-доброто постижение на България в историята на Конкурса