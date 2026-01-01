Полицията търси собственика на намерена парична сума в квартал „Кършияка“ в Пловдив.

На 25 септември в Трето РУ бил предаден портфейл, намерен край автобусна спирка на бул. „България“ 61, съобщиха от ОД на МВР.

С протокол е описано цялото съдържание - трицифрена сума в евро, за чиято загуба обаче все още не е постъпвал сигнал в полицията.

Собственикът на парите може да се яви в сградата на районното управление на ул. „Брезовска“ 33 и да си ги получи обратно.

Той трябва да посочи допълнителни подробности относно размера на сумата, вида на купюрите и други необходими детайли.