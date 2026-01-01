Не е повдигнато обвинение и е освободен румънският шофьор, който беше задържан с полицейска мярка във връзка с двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" край Ямбол. Това съобщи окръжният прокурор Дойчин Дойчев.

Разпитът приключи преди минути. Шофьорът е освободен. Той твърди, че не е спирал на магистралата. На този етап нямаме данни и доказателства, че е спрял, каза още Дойчев.

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На въпрос, как ще коментира факта, че в тира, управляван от румънския шофьор, се блъска автобусът и следва верижният сблъсък, окръжният прокурор каза, че има вероятност шофьорът да е намалил заради мъглата, както твърди.

По думите на Дойчев, тепърва предстои да се анализират всички показания, имало ли е дистанция между превозните средства, да бъдат назначени всички експертизи.

"И чак тогава ще имаме отговор на този въпрос - в крайна сметка каква е първопричината. Да не говорим, че жертвите са чак след шести, седми, осми автомобил", коментира окръжният прокурор.