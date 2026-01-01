Ден след тежките верижни катастрофи с жертви на АМ „Тракия“ движението по магистралата отново бе затруднено заради нов пътен инцидент.

Възстановено е движението при 82-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас, съобщиха от Агенция "Пътна инграструктура".

Движението се осъществяваше само в една лента заради пътнотранспортно произшествие (ПТП). Ограничени бяха активната и изпреварващата лента, като автомобилите преминаваха по аварийната. Трафикът в участъка се регулираше от екипи на „Пътна полиция“. В района на катастрофата се образува задръстване.

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Пътният инцидент е между джип и товарен автомобил, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов, предаде БТА.

Стоянов уточни, че в участъка се извършват ремонтни работи и с необходимата сигнализация е указана по-ниска максимална скоростта. По думите му вероятната причина за инцидента е, че товарният автомобил е намалил скоростта си на движение, а шофьорът на джипа се е врязал в задната част на камиона.

Шофьорът на джипа е с охлузни и прорезни рани.

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Припомняме, че от днес започва и ремонт на асфалта на магистралата. До 13 ноември движението на магистрала „Тракия“ между 3-ти и 1-ви километър в посока София ще е ограничено заради ремонта.

Колите ще минават само в изпреварващата лента, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

По време на ремонта ще бъдат затворени активната и аварийната лента.

От АПИ съветват шофьорите да бъдат внимателни, да спазват ограниченията на скоростта и да не изпреварват рисково.