Началникът на иранския Генерален щаб Али Абдолахи предупреди, че всяко място, което служи като източник на заплаха срещу Ислямската република, ще се превърне в пряка мишена на асиметрични операции, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

В послание по повод 15-ата годишнина от смъртта на генерал-майор Хасан Техрани Могадам, известен като бащата на иранската ракетна програма, генерал Абдолахи предупреди САЩ и Израел, че предишните ответни удари са били само началото и че всяка нова погрешна преценка ще доведе до далеч по-опустошителни удари.

Той подчерта, че иранските въоръжени сили няма да се поколебаят да изпълнят указанията на върховния лидер на Ислямската република Моджтаба Хаменей.

„Всяко място, което представлява източник на заплаха за самото съществуване на системата на Ислямската република, ще бъде пряко атакувано чрез асиметрични операции“, написа Абдолахи днес.

Високопоставеният военен командир определи предупреждението си към Вашингтон и Тел Авив като сериозно и подчерта, че то се основава на възможностите и реалното състояние на иранските въоръжени сили.

В посланието си, адресирано до командващия Въздушно-космическите сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) бригаден генерал Маджид Мусави, Абдолахи почете паметта на Техрани Могадам и няколко негови военнослужещи, загинали през 2011 г. при изпълнение на възложената им мисия.

Той похвали командирите, учените, специалистите и военнослужещите от въздушно-космическите сили за усилията им да защитават сигурността и военната мощ на Иран, като заяви, че тяхната всеотдайност е укрепила общественото доверие във въоръжените сили.

Абдолахи също така поздрави въздушно-космическите сили за славните победи при защитата на Иран по време на наложените му от САЩ и Израел войни през изминалата година.