Американската армия е нанесла нови целенасочени удари по цели в Иран, насочени срещу системи за противовъздушна отбрана. Действията представляват поредна стъпка в напрежението в стратегическия Ормузки проток, който е ключов за световните доставки на петрол.

Новината беше съобщена от президента на САЩ Доналд Тръмп, според когото ударите са били ограничени. В изявление, цитирано от Асошиейтед прес, Тръмп определи военните действия като "незначителни".

"Бяха изградили известен брой средства за противовъздушна отбрана, но ние ги извадихме от строя, отне ни не повече от 15, а може би и 5 минути", заяви американският лидер пред журналисти след пристигането си в Уест Палм Бийч, Флорида.

Преди съобщението на Тръмп, ирански медии са информирали за взривове в района на град Суза на остров Кешм. Островът е разположен в Ормузкия проток, което подчертава стратегическото значение на операцията.

Това е вторият подобен инцидент за седмица, след като САЩ нанесоха удари по Иран и в понеделник, определяйки ги като отбранителни. Тогава взривове са отекнали на островите Кешм и Хенгам, както и в района на град Бандар Абас на континенталния бряг.

Асошиейтед прес отбелязва, че вчерашните удари са първите след загубата на Републиканската партия на Тръмп на американските междинни избори във вторник. Контекстът на вътрешната политика в САЩ добавя допълнителен пласт към анализа на действията на администрацията.