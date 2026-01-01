САЩ обявиха награда от 20 милиона долара за информация, свързана с иранската ядрена програма, предадоха ДПА и Франс прес, като се позоваха на сайта на американското правителство и на Централното командване на американската армия.

Програмата на Държавния департамент на САЩ "Награди за правосъдие" "предлага награда в размер до 20 милиона долара и възможно предоставяне на убежище за всяка информация, свързана с ядрената програма на Иран, включително за обекти, за техника и за персонал - например учени, както и за движението на въпросните хора", се казва в уебсайта.

Централното командване на американската армия (СЕНТКОМ), което отговаря за военните операции на САЩ в Близкия изток, обяви на свой ред наградата в профила си в социалната платформа Екс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви като цел номер 1 на започналата с американско-иазраелските удари срещу Техеран на 28 февруари тази година да се попречи на Ислямската република да разработи ядрено оръжие, отбелязва ДПА.