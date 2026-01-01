Руската Федерална служба за сигурност (ФСС, руското вътрешно разузнаване) обяви днес, че нейни служители са арестували двама полски граждани по подозрение в шпионаж, предаде ДПА.

Единият от задържаните е служител на полската Служба за военно разузнаване (Służba Wywiadu Wojskowego/SWW - Ес Ву Ву), а другият - на полската Агенция за вътрешна сигурност (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego/ABW - А Бе Ву), поясни ФСС, обвинявайки ги в шпионаж.

Двамата са уличени в събиране и предаване на информация за военнослужещи, обекти на Министерството на отбраната на Русия и за социалноикономическата ситуация, както и за миграцията и за социалната политика в руския ексклав Калининградска област, уточнява ДПА, отбелязвайки, че твърденията на ФСС не може да бъдат проверени по независим път.

Десет души - седем полски и трима руски граждани, са били официално предупредени след уличаване в контакт с полските разузнавателни служби, обяви ФСС.

Дейности, които създават предпоставки за престъпления като измяна и шпионаж, са неприемливи, отбеляза Федералната служба за сигурност на Русия. На седемте полски граждани, получили официални предупреждения, е забранено да стъпват на руска територия. Не е ясно къде се намират в момента въпросните 10 души, обръща внимание ДПА.

От друга страна, в Полша са няколко случаите на арест и повдигнати обвинения на руски агенти. Агенцията за вътрешна сигурност обяви вчера, че е арестувала двама украински граждани по подозрения в шпионаж и саботаж в полза на Русия. Агенцията каза, че двамата са снимали обекти на стратегическата инфраструктура и военни съоръжения в Полша, отбелязва ДПА.