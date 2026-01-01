Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) спря дисциплинарното производство, образувано срещу Тихомир Стоев - административен ръководител на Апелативна прокуратура-Пловдив, до приключване на наказателното производство по прокурорска преписка в Софийска градска прокуратура, където е образувано и досъдебното производство, съобщиха от пресцентъра на ВСС.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обявяването му. Припомняме, че в началото на юни беше разпоредена проверка по твърдения за сигнал от полицейски служител, свързан с апелативния прокурор на Пловдив. От своя страна Стоев заяви, че не е оказвал неправомерен натиск върху никого.

През юли временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска от Прокурорската колегия на ВСС освобождаването на Тихомир Стоев. Предложението е във връзка с постъпило писмо от министъра на правосъдието от 29 април, както и с извършена проверка от отдел „Инспекторат“ при Върховната касационна прокуратура (ВКП).

В свое становище Комисията по професионална етика при ВКП заключава, че с поведението си в периода от март до 10 април апелативният прокурор на Пловдив е допуснал противоречие както със законовите изисквания за добросъвестно и законосъобразно упражняване на служебните му правомощия, така и с етичните стандарти, приложими към магистратите, поради което същото следва да бъде определено като нарушение на служебните задължения и накърняване на престижа на съдебната власт, обясниха тогава от прокуратурата.