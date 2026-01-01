Европейската комисия съобщи, че съвместно с украинските власти ще бъде тази седмица домакин на конференция, посветена на следвоенното възстановяване на Украйна.

Събитието ще се състои утре и вдругиден във Варшава и ще бъде открито от еврокомисаря за разширяването на ЕС Марта Кос и министъра на икономиката и околната среда на Украйна Олександър Кравченко.

Очаква се да участват бизнес лидери, инвеститори и държавни представители. Целта е да се обсъдят ключови цели за ускорено възстановяване на Украйна, както и за постепенното включване на страната в европейския единен пазар.

Еврокомисар Кос ще участва също в среща с донорите за Украйна, се допълва в съобщението. Отбелязва се, че реформите ще заемат централно място в разговорите на конференцията, защото са от решаващо значение за подобряване на бизнес климата и за привличане на частни инвестиции. Напредъкът в реформите по пътя към ЕС, особено в областите на върховенството на закона, корпоративното управление и борбата с корупцията, ще помогне на украинските предприятия да станат по-конкурентоспособни и по-добре свързани с европейската икономика, посочва ЕК.

Следващата конференция за възстановяването на Украйна е насрочена за догодина в естонската столица Талин.