12 и 13 ноември (четвъртък и петък) са обявени за неучебни дни за 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ в столичния район „Изгрев“. Това съобщиха от Столичната община.

Решението е взето със заповед на кмета на София Васил Терзиев след предписание на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ).

Мярката е свързана с необходимостта от провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични дейности след извършена проверка от здравните власти.

От Столичната община уточняват, че за решението е уведомено Регионалното управление на образованието – София-град.

Припомняме, че директорът на 119. СУ в София и председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета Диян Стаматов поиска временно спиране на присъствените занятия заради спирането на отоплението в училището. То е без парно четвърти ден, а от вчера е и без ток, написа Стаматов във Facebook.