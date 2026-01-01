Министерският съвет прие решение за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите.

Със законопроекта се цели привеждане на законодателството в съответствие с със създадената нова структура към министъра на земеделието и храните.

Уреждат се правомощията и контролните функции на компетентния орган Изпълнителна агенция по горите и рибарството, в качеството му на правоприемник на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури при осъществяване на функциите по реда и условията на Закона на рибарството и аквакултурите.

Предвидени са и норми за привеждане на националното законодателство в съответствие с европейското законодателство в областта на рибарството.

С промените ще се повиши ефективността на официалния контрол и налагането на съразмерни санкции при извършване на нарушения в сектора на рибарството.