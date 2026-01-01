Учени, проучващи скалната формация „Дурупънар“ в източния турски окръг Агръ, за която се смята, че може да съдържа останките на библейския Ноев ковчег, откриха фрагменти от обгорена дървесина, запазили следи от обработка с човешка ръка, съобщава турският вестник „Милиет".

Според информация на изданието потъмнели и напукани дървени образци, по които се забелязват влакна и годишни кръгове, са били открити на дълбочина от около 9 метра под повърхността на скалната формация, която е разположена на около 29 км от планината Арарат (на турски наричана Агръ). Намерените фрагменти вече са изпратени в четири независими лаборатории за въглероден анализ, определяне на възрастта и вида на дървесината, отбезява медията.

По думите на ръководителя на международния археологически проект „Сканиране на Ноевия ковчег“ (Noah's Ark Scans) американският учен Андрю Джоунс, който от 30 години се занимава с изследвания в района на „Дурупънар", новите находки представляват най-убедителните доказателства за съществуването на Ноевия ковчег, намирани досега.

Географски сканирания на скалната формация „Дурупънар" показват, че тя се състои от три нива, наподобяващи подредени помещения, а не обичайни геоложки нагъвания. По-рано тази година при археологическите проучвания в „Дурупънар" бяха открити запълнени със седименти камери, дълги коридори и симетрични аномалии, наподобяващи тунели, което според изследователите засилва вероятността това да са останки от структура, създадена от човешка ръка.