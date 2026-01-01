Светлинен меч, използван от Дарт Вейдър във филмите „Империята отвръща на удара“ и „Завръщането на джедаите“ от поредицата „Междузвездни войни“, беше продаден за 4,875 млн. долара на търг на Heritage Auctions.

Сумата постави нов световен рекорд за най-скъп колекционерски предмет, свързан с легендарната филмова сага.

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Реквизитът е използван от актьора Дейвид Праус и каскадьора Боб Андерсън по време на емблематичния дуел в Облачния град, в който Дарт Вейдър разкрива на Люк Скайуокър, че е негов баща.

Продажбата надмина предишния рекорд, поставен през юли, когато светлинният меч на Люк Скайуокър и реквизитен механизъм за специалния ефект с отсечената му ръка от същия филм бяха продадени за 3,75 млн. долара.

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На търга бяха предложени и други колекционерски предмети от „Междузвездни войни“, включително още 27 светлинни меча. Сред тях бяха и използваните от Юън Макгрегър и Хейдън Кристенсен във филма „Отмъщението на ситите“.