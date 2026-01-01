Светът на киното се сбогува с още една емблематична фигура. Британският актьор Майкъл Пенингтън, познат на милиони фенове с ролята си в "Междузвездни войни: Завръщането на джедаите", е починал на 82-годишна възраст, пише edna.bg.

Новината беше потвърдена от няколко международни издания, а според информацията актьорът е издъхнал на 10 май 2026 г. Засега официалната причина за смъртта му не е обявена публично. Някои медии съобщават, че Пенингтън е имал здравословни проблеми през последните години и е бил в тежко състояние от известно време.

За широката публика Майкъл Пенингтън остава най-разпознаваем с ролята на Моф Джерджерод – имперския офицер, отговарящ за строежа на втората „Звезда на смъртта“ в култовата сага Междузвездни войни: Завръщането на джедаите. Макар екранното му време да не е голямо, героят му остава част от една от най-обичаните филмови поредици в историята.

Но кариерата на Пенингтън далеч не се изчерпва с „Междузвездни войни“. В родната му Великобритания той е считан за един от най-уважаваните шекспирови актьори на своето поколение. През 1986 г. заедно с режисьора Майкъл Богданов основава English Shakespeare Company, а по-късно става и почетен артист на Royal Shakespeare Company.

Роден в Кеймбридж през 1943 г., Пенингтън учи в Trinity College Cambridge, преди да започне впечатляващата си кариера на сцена и екран. Освен в „Междузвездни войни“, той участва във филми като Хамлет и Желязната лейди, както и в популярни британски сериали.

Освен актьор, Майкъл Пенингтън е и писател и режисьор, автор на няколко книги за театъра и творчеството на Уилям Шекспир. Колеги и почитатели вече изразиха своята тъга в социалните мрежи, определяйки го като „изключителен артист“ и „истински джентълмен“.