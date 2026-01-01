Софийска районна прокуратура обвини 34-годишен мъж, който в условията на продължавано престъпление е разпространил фишинг съобщения с цел набавяне на имотна облага, съобщиха от обвинението.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 6 април в град София обвиняемият с цел да набави за себе си имотна облага чрез компютърни конфигурации създал и разпространил фишинг съобщения чрез мобилни апликация и с това причинил имотна вреда на мъж в размер на 515,56 британски лири.

В периода от 12.04.2026 г. до 21.04.2026 г. в София, обвиняемият отново чрез разпространение на фишинг съобщение е направил опит да причини имотна вреда на други пострадали.

По случая се води разследване, за което се предвижда затвор от 1 до 6 години и глоба до 6000 лева. В хода на разследването са извършени претърсвания и са иззети компютърни конфигурации.

С постановление на дежурен прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои наблюдаващ прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Разследването по случая продължава.