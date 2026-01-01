Патриарх Даниил коментира скандала в българската църква „Св. Георги“ в Одрин, след като гръцки митрополит не е разрешил в храма да се проведе празнично богослужение на български език тази събота по повод Гергьовден. От общността на цариградските българи не са се съгласили да се служи на гръцки език, като в резултат е отслужен само кратък молебен и молитва на свети Георги. От българската екзархия в Истанбул заявяват, че няма да допуснат да се провеждат служби на гръцки език в българските църкви в Одрин и са информирали както Светия синод на Българската православна църква, така и Вселенския патриарх.

Скандал в българска църква в Одрин: митрополит настоя за литургия на гръцки език

По повод случая, патриарх Даниил заявява, че неразбирателството между митрополит Амфилохий и българската общност продължава от немалко време и е известно както на църковното настоятелство, така и на институциите, отговорни за църквите в Истанбул и Одрин, включително на Константинополската патриаршия. По думите му подобно противодействие води до логични последици и напомня за исторически борби отпреди 150 години за правото на богослужение на български език, съобщава БНТ.

Патриархът изразява недоумение от ситуацията, като поставя въпроса какъв е проблемът да бъде отслужена литургия на български език от свещеник на Вселенската патриаршия, след като в храма са присъствали около 150 българи, дошли именно за богослужение. Той подчертава, че подобни действия създават ненужно напрежение и неразбирателство, въпреки че в миналото са били постигнати решения, свързани с правото на богослужение на български език.

В разговора е припомнено, че въпросът е бил уреден както чрез султанския ферман за възстановяване на Българската екзархия, така и чрез договора за сваляне на схизмата от 1945 година. Според патриарх Даниил проблемът е юридически решен, но на практика продължават да възникват затруднения, поради което е необходим диалог и намиране на спокойно и благополучно решение, което да гарантира редовно богослужение на разбираем език.

Той допълва, че местното настоятелство има право по турското законодателство да взема решения, но изразява надежда, че чрез преговори ще се стигне до решение, което да позволи нормално богослужение и да избегне допълнителни напрежения.