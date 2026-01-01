Сръбската полиция откри 12 нелегални мигранти при проверка на граничния пункт Стрезимировци на границата с България.
Мигрантите, всички от Афганистан, са били в автомобил със сръбски регистрационни номера, управляван от сръбски гражданин от Долевац.
При допълнителна проверка е установено, че само двама от тях са пълнолетни, а останалите 10 са непълнолетни.
Сръбският гражданин е задържан за 48 часа по подозрение в незаконно преминаване на държавната граница и трафик на хора.