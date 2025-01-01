Десет чужди граждани без документи за самоличност са задържани при специализирана полицейска операция на служители от дирекция „Противодействие на незаконната миграция“ при Главна дирекция (ГД) „Гранична полиция“ и сектор „Специални тактически действия“ към Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Драгоман, съобщиха от ГД „Гранична полиция".

В района на село Пасарел шофьор на лек автомобил „Ауди“ е опитал да избегне полицейска проверка, но е спрян и задържан. При извършената проверка граничните полицаи установили, че в автомобила се превозват девет мъже – чужди граждани без документи за самоличност. Шофьорът също е чужд гражданин без документи.

Всички са задържани за срок до 24 часа. Извършен е оглед на местопроизшествието от служител на отдел „Разследване“, автомобилът е иззет, а лицата – обискирани. Случаят ще бъде докладван в Софийската районна прокуратура.

Група бежанци и двама шофьори бяха задържани миналата седмица и край Бургас.

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов каза за в. "Таймс" вчера, че руски шпиони и крайнолеви хуманитарни организации работят с трафиканти на хора, за да наводнят Европа с нелегални мигранти.