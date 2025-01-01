Софийската районна прокуратура обвини и задържа 20-годишен мъж, хванат да превозва петима марокански граждани незаконно.

Инцидентът е станал на 18 октомври на ул. „Равен“ в София. Младият шофьор управлявал кола след употреба на кокаин – това било доказано с тест „Дръг тест 5000“. Вместо да спре на подаден полицейски сигнал, той ускорил и се блъснал в метален стълб при опит да избяга.

По случая е образувано досъдебно производство за трафик на чужденци и шофиране под въздействие на наркотици.

Мъжът, който вече има предишни присъди, е задържан за 72 часа. Прокуратурата иска постоянен арест.