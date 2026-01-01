Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на финансите са назначени Людмила Костова Петкова и Росица Атанасова Велкова-Желева.

Радев назначи 18 зам.-министри, Николай Копринков оглави политическия кабинет

На 8 май бяха назначени 18 зам.-министри в различни ведомства. В Министерство на финансите на длъжността заместник-министър първо бе назначен Методи Валериев Методиев.

Със същата заповед поста началник на политическия кабинет на министър-председателя пое Николай Копринков.