Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени 18 заместник-министри в различни ведомства. Със същата заповед поста началник на политическия кабинет на министър-председателя поема Николай Копринков.

В Министерство на финансите на длъжността заместник-министър е назначен Методи Валериев Методиев.

Постовете заместник-министър в Министерство на иновациите и дигиталната трансформация поемат Атанас Янчев Мазнев и Мира Славчева Йосифова.

Галя Иванова Александрова е назначена за заместник-министър на Министерство на здравеопазването.

Кой кой е в кабинета „Радев“ (БИОГРАФИИ)

В Министерство на енергетиката поста заместник-министър поемат Любомира Ганчева Ганчева и Кирил Руменов Темелков.

Поля Светлинова Занева-Димитрова е назначена за заместник-министър на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Ася Димитрова Панджерова поема поста на заместник-министър в Министерство на образованието и науката.

За заместник-министър на Министерство на труда и социалната политика е назначена Надя Спасова Клисурска-Жекова.

В Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията поста заместник-министър поема Михаела Георгиева Карадимова.

Калоян Иванов Милтенов е назначен за заместник-министър на Министерство на вътрешните работи.

България има редовна власт: Кабинетът „Радев“ пое управлението, новите министри положиха клетва

За заместник-министър на Министерство на транспорта и съобщенията е назначена Христина Симеонова Велинова.

В Министерство на външните работи за заместник-министър е назначена Иванка Тодорова Ташева.

Постът заместник-министър в Министерство на околната среда и водите поема Атанас Петров Костадинов.

За заместник-министър на Министерство на земеделието и храните е назначен Иван Петров Палигоров.

В Министерство на отбраната Катерина Владимирова Граматикова е назначена за заместник-министър.

Мариела Тодорова Модева поема поста заместник-министър на Министерство на туризма.

Пламен Василев Славов е назначен за заместник-министър на Министерство на културата.

Информация за биографиите на новоназначените заместник-министри ще бъде публикувана на интернет страниците на съответните ведомства.