Цигари в тайници на лек и на два товарни автомобили откриха митнически служители от мобилен екип на ТД Митница Русе при три отделни проверки. Задържани са общо 1130 кутии без български акцизен бандерол, съобщиха от Агенция „Митници“.

На 30 април 2026 г. мобилен екип на отдел "Борба с наркотрафика" и отдел "Рентгенови системи" в ТД Митница Русе, спира за проверка в района граничен преход Дунав мост - Русе спират лек автомобил с румънски регистрационен номер, управляван от турски гражданин. В хода на проверката, в специално изработен тайник са открити 810 кутии цигари, а в раницата на водача са намерени още 20 кутии цигари. Общо откритите 830 кутии (16 600 къса) без акцизен бандерол и с надпис на опаковката “DUTY FREE”. Уведомен е разследващ митнически инспектор и е образувано досъдебно производство.

При друга проверка, извършена на 5 юни 2026 г., мобилен екип, работещ в района на Дунав мост – Русе, спира за проверка излизащ от Република България товарен автомобил. След направен анализ на риска, камионът е селектиран за щателна митническа проверка. В хода на проверката зад изолацията на пода на кабината от външната страна са открити акцизни стоки - тютюневи изделия 4400 къса (220 кутии) цигари, всичките облепени с турски акцизен бандерол върху опаковките. По случая е съставен акт за административно нарушение.

На 09 май 2026 г. е извършена и трета проверка на товарен автомобил, при която в естествени кухини в кабината на товарен автомобил са открити 80 кутии или 1600 къса цигари, облепени с турски акцизен бандерол. Съставен е акт за административно нарушение.