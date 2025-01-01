Директорът на СДВР Любомир Николов обяви на брифинг, че на територията на Столичната дирекция тече специализирана операция, свързана с наркотици.

Задържани са 64 лица, част от които наркозависими, сред тях и дилъри, две съхранителни бази, от които дилърите зареждат основните вещества и в последствие с т. нар криптирани групи, разпространяват из цялата страна.

"Наш основен приоритет е намаляване и ограничаване наркоразпространението около училищата и питейните заведения на територията на столицата", каза той и допълни, че от сектор "Наркотици" са установили съхранителна база на много голямо количество наркотици, което е било подготвено да излезе на пазара.

Открити са над 10 кг марихуана и около 4 кг синтетични наркотици, а сумата, открита в тайни помещения на основния дилър на тази група е от порядъка на 100 000 лева, като откритата сума е била в различни валути.

В друга база са открити 2 кг канабис и 1 кг кокаин. Седем от задържаните са докладвани на прокуратурата за наркоразпространение. Те са задържани за 72 часа. Лицето, което се води собственик на тайната база, е известен на полицията за наркоразпространение и кражби.

При акцията са открити над 100 000 дози наркотици. Печалбата от тях е около един милион лева.