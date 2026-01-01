Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард поздрави България за присъединяването към еврозоната.

"Добре дошла в семейството на еврото, България. Днес отбелязваме 21-вия член, който приема нашата единна валута", написа Лагард във Facebook. Тя публикува и колаж с надпис на английски и български език.

"Здравей, България!", написа председателят на ЕЦБ на български език.

Припомняме, че Европейската централна банка отбелязва присъединяването на страната ни към еврозоната със светлинна инсталация върху южната стъклена фасада на основната си сграда във Франкфурт. Тя ще се прожектира от 1 до 11 януари.