Въпреки че дежурните на Спешното отделение на най-голямата болница в югоизточна България – УМБАЛ-Бургас, отбелязаха спокойна новогодишна нощ, утрото започна с два пожара на територията на областта.

Заспиване с цигара: Мъж е с опасност за живота след пожар в апартамент в Бургас

Самотен мъж от село Константиново е с тежки изгаряния. Той е откаран жив към болницата в критично състояние. При пожар на къща в руенското село Билка човек е загинал, въпреки опитите на местни жители да потушат пламъците, предаде NOVA.