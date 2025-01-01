Мъж пострада тежко при пожар в апартамент в Бургас, съобщиха от полицията.

Сигналът е получен малко преди 13:00 ч. на 23 октомври.

Пламъците са потушени от два противопожарни автомобила и седем огнеборци. При огледа е установено, че пожарът е възникнал, след като мъжът е заспал с незагасена цигара.

Пострадалият е откаран първоначално в УМБАЛ – Бургас, след което е транспортиран в Клиниката по изгаряния към Военномедицинска академия – Варна. Той е с обгазяване и около 35% изгаряния по ръцете и главата, има опасност за живота.