От 1 януари нощният транспорт в София вече е по-достъпен и са в сила промени в условията за пътуване.

От Центъра за градска мобилност (ЦГМ) съобщиха, че пътниците с дългосрочни абонаменти за обществения транспорт вече могат да добавят към тях допълнителна карта за всички нощни линии - N1, N2, N3 и N4.

Цената на допълнителната нощна карта е 3 € на месец и 30 € на година.

Много важно условие е периодът на нощната карта да съвпада напълно с периода на основната ви карта за дневния транспорт. Например, ако зареждате карта от 11 януари до 10 февруари, допълнителната нощна карта също трябва да бъде за този период - 11 януари - 10 февруари.

Ако закупите годишна карта (младежка, студентска или ученическа), можете да добавите нощните линии срещу 30 €. Ако, обаче, вече имате годишна карта, чиято валидност е започнала, не можете да добавите допълнителен нощен абонамент.

До момента единствено годишната карта от 365 лева включваше нощен транспорт, така че ако вече ползвате такава карта, не Ви е необходима допълнителна карта за нощните линии.