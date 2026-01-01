Новата валута вече е факт. България е 21-вата държава членка на еврозоната. На 1 януари немалко хора се отправиха към работещите магазини. Всеки плаща както му е най-удобно.

„С лева платихме. Върнаха ни рестото в евро, нямаше забавяне на касата, всичко е нормално”, споделиха пазаруващи пред NOVA.

„По принцип живея в чужбина и ми е по-удобно в евро. Първото нещо, което забелязах, е, че горивото идва малко по-евтино от държавата, в която живея. Бих казал с 10 цента близо”, каза друг пазаруващ.

Работният ден в една от най-големите вериги магазини у нас е започнал без никакъв проблем. ПОС терминалите работят, касите са заредени, а забавяне в обслужването няма.

„Клиентите засега плащат главно в лева, банкови карти. Малко бяха притеснени, че няма да работят терминалите, но всичко работеше. Съвсем нормален работен ден. Имаме и малко клиенти, които плащат в евро”, обясни Светослав Гавраилов, изпълнителен директор на търговска верига.

А притесненията, че на касата ще се броят стотинки и ще има чудене колко трябва да е рестото, се оказват неоправдани.

„Всичко е автоматизирано, те могат да видят валутата, с която плащат, виждат рестото и в двете валути”, каза още Гавраилов.

Днес вендинг машините приемат само евроцентове. Плащането с карта все още не може да се осъществи.

В рамките на днешния ден пък заработиха някои от приложенията за онлайн банкиране, които спряха работа снощи вечерта. Останалите се очаква да бъдат достъпни скоро.

Как в Бургас в първия почивен ден след празничната нощ хората плащаха за стоките, които купиха

В първия ден от Новата година големите търговски вериги в Бургас останаха затворени, а бургазлии предпочетоха да се разходят или да се отбият за греяно вино край коледните къщички, които продължиха да работят и днес. А търговците бяха приготвили евро за ресто. Мнозина се наредиха пред банкоматите, за да изтеглят първите си евробанкноти.

В ранно утро отвориха и малките павилиони, където търговците също бяха подготвени с дребни монети евроцентове.

С евробанкноти бяха заредени и дежурни аптеки, като някои от хората вече заплатиха в евро. Фармацевтът Ана Йоцова сподели, че имат известна наличност от новата валута. Тя обаче допълни, че когато се плаща с едри пари, изпитва затруднение да връща ресто.

Няколкото работещи кафенета днес бяха пълни с клиенти, по голямата част от които все още се разплащаха в лева. Пламен Манев, който е управител на заведение, сподели, че колегите му са имали известни притеснения. Той също така посочи, че при плащане с големи банкноти в евро има проблем с връщането на рестото в новата валута.

А някои от клиентите казват, че рестото им е върнато в левове.

Тъй като новите софтуери в касовите апарати изчисляват бързо и точно какво ресто трябва да се върне, този проблем не стои на дневен ред пред клиенти и служители.

Мирослава Горанова, която работи като сервитьор, сподели, че първоначално ще бъде малко трудно, но ще се адаптират с времето.

И докато в големите градове хората са подготвени, не така стоят нещата в по-малките населени места.

В Костинброд например работещите магазини все още връщаха в левове през деня. Клиентите също плащаха със старата валута. Имаше и сигнали, че в банките не е имало достатъчно стартови пакети.

Даниела работи в един от малкото магазини в града, които са отворили врати в празничния ден. Тя обяснява, че все още трябва време, за да свикнат с новата валута, и разказва, че се налага да връща в лева, а самите клиенти не държат да получат рестото си в евро. Също така те предимно плащат със старата валута.

Самите клиенти също споделят, че плащат в лева и получават рестото в същата валута. Други споделят, че се притесняват, че плащането се случва по-бавно. А някои от хората допълват, че в банките не е имало достатъчно евро.

След повече от два часа обиколка в Костинброд се оказа, че повечето от магазинчетата не работят, а другата част, които са отворили, все още нямат евро, за да връщат на хората.