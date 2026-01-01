В брой, в левове и в евро – така плащаха клиентите на заведенията у нас в празничната нощ, показа проверка на БНТ. Българите бяха подготвени, че за няколко часа банковите им карти няма да работят и се бяха запасили с достатъчно банкноти. Телевизионните екипи не попаднаха на места, в които да се стигне до проблем при плащането.

В заведенията в Благоевград и в Добринище клиентите плащаха в брой и предимно с български левове.

Памела - клиент в дискотека в Благоевград: "Поръчах си първите питиета за тази вечер, всичко е наред, платих в лева, върнаха ми в евро, няма никакъв проблем“.

Любен Ергин - сервитьор в механа в Добринище: "Ние работим доста време с чужденци, тук има туристи от Гърция, Румъния, Турция... връщаме и в лева, и в евро на клиентите, така че, смятам, че няма затруднение."

Програмите на касовите апарати и компютрите в заведенията са били подготвени софтуерно още преди 31 декември.

Денис Геров - управител на дискотека в Благоевград, казва: „Когато хората ни платят в лева, като въведем ние сумата, автоматично изписва какво ресто ние трябва да върнем в евро, така че за нашия екип тук и всички клиенти няма да има затруднения."

В Пловдив проблем с плащанията също няма - и в двете валути.

Антония Камберова – управител: "Когато хората се обаждат да си правят резервация, са информирани, че ПОС-терминалите няма да работят".

Петя - клиент: "Носим в нас и евро, и левове, за съжаление картите няма да работят определено време, но след това, след два часа се надяваме да няма никакъв проблем."

Таксита очакваха клиенти и след полунощ. Един от шофьорите казва пред обществената телевизия, че след като в 12 часа в полунощ пуснали апаратите, те „сами“ минали в евро.

До края на януари хората могат да плащат и в двете валути, но рестото трябва да се получава в евро, освен ако търговецът не разполага с такова.