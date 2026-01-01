Системата за електронни услуги и Интегрираната система за администриране и контрол ще бъдат недостъпни за земеделците от днес до 12 януари, съобщават от Държавен фонд "Земеделие".

Двете електронни системи са в помощ на кандидатите за субсидии и подпомагат фермерите да подават коректни заявления за финансова помощ.

Временното им блокиране е заради планирано обновяване, свързано с усъвършенстване на информационните системи, както и с повишаване на сигурността на данните, които се обработват в тях, уточняват от Фонда.