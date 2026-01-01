Жител на тетевенското село Глогово е задържан за убийството на брат си, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Ловеч. Инцидентът се е случил в първите часове на 2026 г.

По случая се води разследване под ръководството на Окръжна прокуратура – Ловеч.

Има лице, привлечено под наказателна отговорност, повдигнато му е обвинение по чл. 116, ал. 1 т. 6 от Наказателния кодекс за извършване на убийство с особена жестокост, каза за БТА Светла Иванова, говорител на Окръжна прокуратура – Ловеч. Престъплението е извършено чрез нанасяне на удари с острата част на брадва в областта на главата. Мъжът се разпитва към момента. Той е задържан за срок до 72 часа с прокурорско постановление, като предстои да бъде внесено искане за мярка "задържане под стража".

Пострадал е и племенникът на задържания, който е настанен в болница.

По-късно от Окръжна прокуратура – Ловеч съобщиха, че на 1 януари извършителят с инициали К.М., на 42 години, е привлечен в качеството на обвиняем за това, че около 02:35 ч. същия ден умишлено е умъртвил мъж с инициали П.М., на 44 години.

Разпитани са свидетели, иззети са веществени доказателства и е назначена съдебномедицинска експертиза. Предстои на извършителя на деянието да бъде назначена съдебна психолого-психиатрична експертиза.